Tüm Şarkılar Hasta Çocuklara

2006 yılında Türkiye'nin her yerinden İzmir'e uzun soluklu tedavi için gelen hasta çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde barınma ve yaşam ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla İzmirli hayırseverler tarafından kurulan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 11.yıldönümünü 26 Nisan akşamı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser ile kutlayacak.

Ozan, dernek faaliyeti olarak yapılan çalışmanın sadece tedavileri süren hasta çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak değil bunun yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte konuk oldukları evlerin tüm yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu söyledi. Derneğin yaşaması için yapılacak bağışların önemine dikkat çeken Ozan, konsere destek veren Evrim Özkaynak ve Teyfik Rodos'a teşekkür ederek tüm İzmirlileri ve sanatseverleri 26 Nisan akşamı olan düzenlenecek konsere davet etti.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Evrim Özkaynak ve Teyfik Rodos'un '80'li ve '90'lı yılların nostaljik şarkılarını seslendireceği konser 26 Nisan akşamı saat 20:00'de başlayacak.