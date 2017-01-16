Tüm Para Birimleri Dolar Karşısında Kayıplarını Derinleştirebilir"

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, seçim sürecinde uygulamayı vadettiği genişlemeci mali politikalar ve korumacı dış ticaret politikalarına yönelik kararlılık mesajlarını sürdürmesi durumunda dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketler gözlemleyebileceklerini, böyle bir senaryoda gelişen ve gelişmekte olan tüm para birimleri ve ons altının, dolar karşısında değer kayıplarını derinleştirebileceğini bildirdi.



Murat Tufan, piyasadaki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Donald Trump'ın 20 Ocak Cuma günü göreve başlamasının piyasaların kilitlendiği en önemli başlık olduğunu, Trump'ın 100 günlük eylem planına dair vereceği mesajların piyasa tarafından merakla beklendiğini kaydetti.



Tufan, "Donald Trump'ın, seçim sürecinde uygulamayı vadettiği genişlemeci mali politikalar ve korumacı dış ticaret politikalarına yönelik kararlılık mesajlarını sürdürmesi durumunda dolar endeksinde yukarı yönlü sert hareketler gözlemleyebiliriz. Böyle bir senaryoda ise gelişen ve gelişmekte olan tüm para birimleri ve ons altın, dolar karşısında değer kayıplarını derinleştirebilir. Ayrıca, bugün ABD'deki Martin Luther King Jr. günü tatili nedeniyle piyasalarda oldukça düşük hacimli bir seyir izlenebilir. Ancak haftanın kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları, Çin 4'üncü çeyrek büyüme ve ABD enflasyon rakamları ön planda olacaktır." ifadelerini kullandı.



Yurt içi piyasalarda, bu hafta küresel gelişmelerin yanı sıra anayasa değişikliği oylamalarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kurda yaşanan sert yükselişler sonrasında atacağı adımların takip edileceğini belirten Tufan, geçen hafta içerisinde TCMB'nin ardı ardına rekor tazeleyen kura karşı bir dizi tedbir aldığını hatırlattı.



Tufan, şunları kaydetti:



"Söz konusu hamleler kurlar üzerinde sınırlı bir etki yaratmış olsa da 1 hafta vadeli repo ihalesini açmayarak kurda rekor seviyelerden bir miktar aşağı yönlü düzeltmeler yaşanması sağlanmış oldu. Merkez Bankası, kurdaki sert yükselişlere bir çoklu önlem aldı, bankalara haftalık bazda ve politika faizi üzerinden verdiği parayı kesti ve likidite noktasında adımlar attı. Bu önlemlerin ardından dolar/TL paritesine baktığımızda, TL'nin hızlı değer kazanımı sonrası 3,70 seviyelerinde denge arayışının devam ettiğini görüyoruz. 3,7060 destek seviyesinin kırılması halinde geri çekilmelerde 3,6950-3,6820 destek bölgesi gündeme gelebilir."



"Moody's'in açıklamalarının aksine, Türk bankalarının sermaye yapıları güçlü"



Murat Tufan, kurun yükselmesinin ardından Moody's'in, Türk bankacılık sistemine yönelik yorumlar paylaşarak son gelen büyüme rakamlarının yanı sıra kurdaki yükselişlerden dolayı bankaların takipteki alacak oranının yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğine ve bankaların aktif kalitesinin bozulabileceğine yönelik endişesini dile getirdiğini belirterek, Moody's'in açıklamalarının tam tersine, Türk bankalarının sermaye yapılarının güçlü olduğunu vurguladı.



Geçen yıl yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydederek Türk yatırımcısına en çok kazandıran ürünlerin başında gelen gram altının, ons altının geçen hafta bir miktar toparlanması ve kur kaynaklı sebeplerle rekor kırdığını, 151,60 liranın üzerine çıktığını, bu hafta Trump sonrası yönünün daha net olmasını bekledikleri dolar endeksi ve kurun haftalık performansının gram altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydeden Tufan, "Gram altında da Trump izlenmeli." ifadesini kullandı.



"BIST temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde"



Destek Yatırım Araştırma Müdürü Tufan, TL'nin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine karşın Borsa İstanbul'un tam tersi bir performans göstermeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Geçen yılı da yaklaşık yüzde 8'lik yükselişle tamamlayan borsa, geçen haftayı ise yüzde 5,34 yükselişle tamamlayarak temmuz ayından bu yana en yüksek seviye olan 81,524 puanla kapattı. Dolar bazında özellikle bankacılık hisselerinin çok ucuz olması, orta vadede ekonomiye dair güven ve iyimser beklentilerin ağırlıklı olmaya devam etmesi, borsayı TL bazında yükseltmeye devam ediyor. Borsada yükselişlerin hız kazanması sonrası kritik direnç olan 82,500 seviyesine yaklaşıyor. Bu seviyenin kırılması halinde yükselişlerin devamında 83,600-84,200 bölgesi gündeme gelebilir. 82,500 seviyesinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 80,000 desteği ön plana çıkabilir."