Tüm Maçlarımızı Kazanırız"

Avrupa yolunda en kritik virajlardan birini kayıpsız dönen ve rakibi Antalyaspor'u deplasmanda 3 gol atıp deviren Trabzonspor'da yüzler gülüyor, teknik direktör Ersun Yanal ise gelecek için daha iddialı konuşuyor. Bordo-Mavili takımı ikinci yarıda ayağa kaldıran ve 12 maçta 29 puan getiren başarılı hoca, "Kazanılan maçlardan sonra oyuncuların gözlerindeki o ışığı görmek beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz, sezon sonuna kadar evimizdeki tüm karşılaşmaları 40 bin taraftara oynamak. Bunu iyi futbol ile sağlayabiliriz. Oyuncular da farkında. Trabzonspor bu değil, çok daha iyi işler yapacağız, çok daha gelişeceğiz. Taraftar ve camia bizi yolun başında görsün" dedi.



'MUTLUYUM ÇÜNKÜ...'



Gelinen noktadan kesinlikle mutlu olduğunu da ekleyen Yanal, "Mutluyum çünkü oyun sevindiriyor. Futbolcularımın çabası isteği mutlu ediyor" yorumunu yaptı. Kalan 6 maçı da değerlendiren Ersun hoca, "Kesinlikle hesap yapmıyoruz kalan periyot için. Bu takım böyle devam ederse her maçı kazanır. Yeter ki böyle oynayalım. O yüzden hesaba gerek yok. Bizim amacımız, iyi oynamak ve yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak. Zaten taraftar da bunu bekliyor" ifadelerini kullandı.



(Fanatik)