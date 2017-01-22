Tüm Maçlarda İlhan Cavcav Anısına 1 Dakikalık Saygı Duruşu Yapılacak

Türk Futbolu'nun ve Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. TFF konuyla ilgili ufak bir açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

"Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı ile sahaya çıkabilecek.

Ayrıca, Gaziantepspor-Gençlerbirliği ve İstanbulspor A.Ş-Hacettepespor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi."