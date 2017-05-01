Tüm-İş Konfederasyonu İş Kazası Sonucu Ölen İşçinin Mezarını Ziyaret Etti

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve üyeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 2009 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Kiraz'ın mezarını ziyaret etti ve fidan dikti.



Kayseri'de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Tüm-İş Konfederasyonu tarafından bir dizi etkinlikler düzenlendi. Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve üyeler, 2009 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden Murat Kiraz'ın İldem Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından mezara karanfil bırakan Başkan Şahin, Türkiye'de işçi ölümlerinin acı bir gerçek olduğunu söyledi. Şahin, "Tüm-İş Konfederasyonu olarak ilk 1 Mayıs aktivitemizi mezarlıkta gerçekleştirmek istedik. İş kazasından ölümler Türkiye'nin acı bir gerçeğidir. Bugün kabrine geldiğimiz Murat kardeşimizde iş kazasından dolayı vefat eden bir işçi kardeşimizdi. Gönül isterdi ki, işçi kardeşlerimiz iş kazasından dolayı mezarlığa değil de, çalıştığı fabrikasından evine gitsinler, çocukları ile evde hemhal olsunlar ve biz burada mezarını değil de evde kendisine su vermeyi arzu ederdik. Mezarlığı ziyaret etmek bizde gelenek hale geldi" ifadelerini kullandı.



Şahin, "Burada ziyaret edilenden ziyade, ziyaret edenler için bir uyarı vardır. Murat kardeşimizin bize verdiği 2 mesaj var. Diğer işçi kardeşlerine 'İş güvenliğinizi almadan çalışmayın' mesajını veriyor. Çünkü buraya konduktan sonra bir anlamı kalmıyor. Daha dikkatli çalışma mesajı veriyor. Birde işverenlere '3-5 kuruştan kaçıp öbür tarafa götüremeyeceğiniz bir para için insanların canına sebep olmayın' mesajı veriyor. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Gerek işverenlerin gerekse işçi kardeşlerimizin iş güvenliği noktasında mutlaka daha hassas davranmaları, geride yetim çocuk bırakmamak için, eşlerini yalnız bırakmamak için dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve üyeler daha sonra Belsin'e geçerek, hatıra ormanına fidan dikti. - KAYSERİ