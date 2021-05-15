Tüm ihtimaller! Galatasaray 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 6-2 kazanırsa Beşiktaş'ın kaç kaç kazanması lazım?
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Tüm ihtimaller! Galatasaray 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 6-2 kazanırsa Beşiktaş'ın kaç kaç kazanması lazım?

Tüm ihtimaller! Galatasaray 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 6-2 kazanırsa Beşiktaş'ın kaç kaç kazanması lazım?
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Süper Lig'da Galatasaray kaç kaç kazanırsa Beşiktaş'ın kaç kaç kazanması lazım merak konusu oldu. İşte sizler için tüm skor ihtimallerini ve olasılıklarını yazacağız. Bu haberi sadece haberler.com 'a özel yazıyoruz. Başka yerden okumayınız! Peki, Galatasaray Malatyaspor'u 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 6-2 yenerse Beşiktaş'ın Göztepe'yi kaç kaç yenmesi lazım? Tüm skor ihtimalleri ve analizi haberde!

Galatasaray şampiyon olmak için Helenex Yeni Malatyaspor'u kaç kaç yenmesi gerekiyor? Sizler için tüm olasılıkları inceledik ve sırayla yazacağız. Ayrıntılı ve açık şekilde skor incelemesi için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Galatasaray 1-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-2, 3-1, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 6-2 kazanırsa Beşiktaş'ın kaç kaç kazanması lazım? Tüm olasılıklar haberde!

SÜPER LİG SON MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de son maçlar bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başlayacaktır. 3 büyüklerin karşılaşmaları şu şekilde:

20:30 - Göztepe - Beşiktaş

20:30 - Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor

20:30 - Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ FARKLI GOL ATMASI GEREKİYOR?

  • Beşiktaş'ın genel averajı = +44 gol
  • Galatasaray'ın genel averajı = +42 gol

Öncelikle şunu belirtelim ki GS ve BJK aynı puana ve aynı averaja sahipler. Yani iki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 yenmiş, ikinci maçı ise Galatasaray 3-1 yenmişti. Bu durumda 3-3 eşit ikili averaj oluyor. Haliyle puan eşitliğinde takımların genel averajına bakılacak. Bu durumda her iki takım da son maçlarını kazanmak isteyecekler. Peki, GS şampiyonluk için Beşiktaş'tan kaç farklı gol atması gerekir?

Beşiktaş'ın +44 averajı var, Galatasaray'ın ise +42. Haliyle GS en az 2 fazladan gol atması gerekiyor ki bu durumda genel averajlar da eşit oluyor. Ama burada yine duracağız çünkü genel averajlar eşit olursa bu sefer TFF yönetmeliğine göre en çok gol atan takım şampiyon olacak. Haliyle Beşiktaş'ın attığı gol sayısı GS'ninkinden çok daha fazla olduğu için bu durumda BJK şampiyon olur.

O zaman geriye tek koşul kalıyor. O da Galatasaray'ın Beşiktaş'tan 3 fazla gol atması gerekiyor. Daha doğrusu en az 3 farklı gol atması lazım ki GS'nin genel averajı +1 fazla olsun ve şampiyon olsun.

Kısacası Galatasaray'ın fazladan 2 gole değil 3 gole ihtiyacı vardır. Çünkü 2 fazladan gol atarsa genel averajları eşit olur bu durumda Beşiktaş şampiyon olmuş olur. Şimdi tüm skor olasılıklarını aktaralım.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ FARKLI GOL ATMASI GEREKİYOR?

Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki en avantajlı takımdır. Çünkü GS'den +2 gol averaj üstünlüğü mevcut. Bu durumda Beşiktaş'ın şampiyon olması için çok farklı bir galibiyet almasına ihtiyacı yoktur. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olması için Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye attığı gol farkından 3 gol daha fazla atması gerekecek. Yani Beşiktaş Göztepe'yi 1-0 yense ve GS, Malatyaspor'u 3-0 yense bile Beşiktaş şampiyon olur. Çünkü genel averaj eşitliğinde TFF, en çok gol atan takımı üst sıraya koyuyor.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu için olasılıklar:

  • - Galatasaray 1-0 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 2-0 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 3-0 kazanırsa Beşiktaş'a yine 1-0 galibiyet yeterli, veya 2-1, 3-2 tek farklı galibiyetler yeterlidir.
  • - Galatasaray 4-0 kazanırsa Beşiktaş'a 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 2 farklı galibiyetler yeterli olacaktır.
  • - Galatasaray 5-0 kazanırsa Beşiktaş'a 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, 7-4 gibi 3 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 6-0 kazanırsa Beşiktaş'a 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, 8-4 gibi 4 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 7-0 kazanırsa Beşiktaş'a 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı galibiyetler yeterli olacak.
  • - Galatasaray 8-0 kazanırsa Beşiktaş'a 6-0, 7-1, 8-2, 9-3 gibi 6 farklı galibiyetler yeterli olacak.
  • - Galatasaray 2-1 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 3-1 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 4-1 kazanırsa Beşiktaş'a yine 1-0 galibiyet yeterli, veya 2-1, 3-2 tek farklı galibiyetler yeterlidir.
  • - Galatasaray 5-1 kazanırsa Beşiktaş'a 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 2 farklı galibiyetler yeterli olacaktır.
  • - Galatasaray 6-1 kazanırsa Beşiktaş'a 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, 7-4 gibi 3 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 7-1 kazanırsa Beşiktaş'a 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, 8-4 gibi 4 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 8-1 kazanırsa Beşiktaş'a 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı galibiyetler yeterli olacak.
  • - Galatasaray 3-2 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 4-2 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 5-2 kazanırsa Beşiktaş'a yine 1-0 galibiyet yeterli, veya 2-1, 3-2 tek farklı galibiyetler yeterlidir.
  • - Galatasaray 6-2 kazanırsa Beşiktaş'a 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 2 farklı galibiyetler yeterli olacaktır.
  • - Galatasaray 7-2 kazanırsa Beşiktaş'a 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, 7-4 gibi 3 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 8-2 kazanırsa Beşiktaş'a 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, 8-4 gibi 4 farklı galibiyetler yeterli.
  • - Galatasaray 4-3 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 5-3 kazanırsa Beşiktaş'a 1-0 galibiyet yeterli.
  • - Galatasaray 6-3 kazanırsa Beşiktaş'a yine 1-0 galibiyet yeterli, veya 2-1, 3-2 tek farklı galibiyetler yeterlidir.

Yani Galatasaray Malatyaspor'u bu skorlarla yenerse Beşiktaş'ın da Göztepe'yi yukarıda yazdığımız gibi yenmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğu için olasılıklar:

  • - Beşiktaş 1-0 kazanırsa, Galatasaray'ın 4-0, 5-1, 6-2, 7-3 gibi 4 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 2-0 kazanırsa, Galatasaray'ın 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 3-0 kazanırsa, Galatasaray'ın 6-0, 7-1, 8-2, 9-3 gibi 6 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 2-1 kazanırsa, Galatasaray'ın 4-0, 5-1, 6-2, 7-3 gibi 4 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 3-1 kazanırsa, Galatasaray'ın 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 4-1 kazanırsa, Galatasaray'ın 6-0, 7-1, 8-2, 9-3 gibi 6 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 3-2 kazanırsa, Galatasaray'ın 4-0, 5-1, 6-2, 7-3 gibi 4 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 4-2 kazanırsa, Galatasaray'ın 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı galibiyet alması gerekiyor.
  • - Beşiktaş 5-2 kazanırsa, Galatasaray'ın 6-0, 7-1, 8-2, 9-3 gibi 6 farklı galibiyet alması gerekiyor.

Yani Beşiktaş Göztepe'yi bu skorlarla yenerse Galatasaray'ın da Malatyaspor'u yukarıda yazdığımız gibi yenmesi gerekiyor.

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