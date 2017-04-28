Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi 1 Mayıs'ı Cumhuriyet Meydanı'nda Kutlayacak

Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladılar.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi üyeleri, herkesi 1 Mayıs kutlamalarına davet etti. Burada üyeler adına açıklama yapan Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, emeklerin her zaman bu yaşam içinde yer alacağını söyledi. İnsanlar olarak yetişkin ve yaşlılık döneminde olduklarını kaydeden Alaybeyoğlu, "Bugüne kadar yaptıklarımızla gururu duyuyoruz. Yarınlar için mücadelemizde de gururla var olmak niyetindeyiz. Tarihsel süreç, bizim irademizle tarihe ışık ve tarihsel sürece parmak izlerimizi bırakmak istiyoruz. Toplumun içindeyiz, içinde olmaya da devam edeceğiz. Gelecekte biz yoksak bile çocuklarımız var, torunlarımız var. Onlara yaşanası bir dünya bırakmak istiyoruz. İnsanlık tarihinde 1 Mayıslar bundan 131 yıl önce hayatı yaratanların bir mücadelesinin bizlere mirasıdır. İnsanlığın getirdiği tüm olumlu ve olumsuz miraslar omuzlarımızdadır. Dünyamızını, ülkemizin ve coğrafyamızın tüm vebalini omuzlarımızda taşıyoruz. Bu vebalden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Bizler emekliyiz, biliriz dünü de geleceği de. Kaygılarımızı söyleriz umutlarımızı da yarınlar için söyleyecek sözlerimizi de" diye konuştu.



1 Mayıs 1977 yılında İstanbul Taksim'de hayatını kaybeden 34 işçinin de katillerinin tüm boyutlarıyla yargı önüne çıkartılıp, yargılanması gerektiğinin altını çizen Alaybeyoğlu, "İçimizde kanayan bu yaramız dursun istiyoruz. İnsanın ve doğanın sömürülmesine, iş cinayetlerine, her türlü ayrımcılığa, tacizler, tecavüzler, çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine, işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa, savaşa, silaha ve ölümlere karşı çıkmaya, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada savaşa karşı barışı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Herkesi 1 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'na gelmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN