Tüm Dünya Önlem Almazsa Gelir Eşitsizliği ve Kutuplaşma Artacak

2017 Yılı Küresel Risk Raporu'na göre önümüzdeki 10 yıl içinde küresel gelişmeleri şekillendirecek en önemli riskler, yoğunlaşan çevresel tehlikeler; sosyo-ekonomik eşitsizlikler; toplumsal kutuplaşma ve teknolojik riskler olacak.