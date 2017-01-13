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Tüm Dünya Önlem Almazsa Gelir Eşitsizliği ve Kutuplaşma Artacak
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Tüm Dünya Önlem Almazsa Gelir Eşitsizliği ve Kutuplaşma Artacak

2017 Yılı Küresel Risk Raporu'na göre önümüzdeki 10 yıl içinde küresel gelişmeleri şekillendirecek en önemli riskler, yoğunlaşan çevresel tehlikeler; sosyo-ekonomik eşitsizlikler; toplumsal kutuplaşma ve teknolojik riskler olacak.

Tüm Dünya Önlem Almazsa Gelir Eşitsizliği ve Kutuplaşma Artacak

2017 Yılı Küresel Risk Raporu'na göre önümüzdeki 10 yıl içinde küresel gelişmeleri şekillendirecek en önemli riskler, yoğunlaşan çevresel tehlikeler; sosyo-ekonomik eşitsizlikler; toplumsal kutuplaşma ve teknolojik riskler olacak.

Kaynak: Dunya.com