Tüm Dünya Çocukları İçin Söylediler

OKYANUS Kolejleri müzik ve yetenek bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar ile icra edip seslendirdikleri "Memleketim" adlı eseri tüm dünya çocuklarına armağan ettiler.



TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü ile geleceğimizin umudu çocuklara Ulu Önder Atatürk tarafından hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı için hazırlanan klipte öğrenciler çok sayıda enstrüman kullandı. Okyanus Kolejleri kampüslerinde profesyonel çekimlerle gerçekleştirilen memleketim klibinde dev Türkiye Bayrağı da açılıyor ve ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Geleceğe yön verecek olan öğrencilerin hazırlamış olduğu 'memleket' klİbi büyük beğeni topladı.



- İstanbul