Tüm Dillerde Merhaba" Etkinliği

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından ortaokul çağındaki çocuklara kültürler arası etkileşimi aşılamak amacıyla, "Tüm Dillerde Sizlere Merhaba" etkinliği düzenlendi.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ iş birliği içerisinde hazırlanan proje, Samsun 23 Nisan Ortaokulunda düzenlenen etkinlik ile minik öğrencilere anlatıldı. Yaklaşık 23 ülkenin katıldığı projede, üniversite öğrencileri kendi kültür ve geleneklerini ortaokul öğrencilerine yansıttı. Azerbaycan'dan Türkmenistan'a kadar birçok ülkenin kendisine ait sosyal, kültürel ve sanatsal gösterisi yapılarak, katılımcıların beğenisine sunuldu.



Proje hakkında konuşma yapan Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Davutoğlu, bu projenin kültürler arası etkileşimi ve ortaokul öğrencilerinin yaşantılarına farklı bir bakış açısı sağlayacağını belirtti.



Daha sonra konuşma yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Biz her zaman siz değerli öğrencilerimizle birlikte olacağız. Sizin bulunduğunuz sıralarda ben de bulundum. Hayatım boyunca bana başarı getiren tek bir şey vardı. O da iletişim. Lütfen siz de iletişimde kalın ve iletişimi ihmal etmeyin. Ben bu projenin çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi. - SAMSUN