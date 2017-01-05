Tüm çocuklar için diş sağlığı üzerine yazılmış en tatlı kitap!

Özge ile Can pencereden bakınca evlerinin önünde diş macununa benzeyen bir uzay gemisi görür. Gemiden inen Dişler Ülkesi'nin muhafızları, kötü mikroplar Homurg ve Somurg'a karşı savaşmak için onlardan yardım isterler.

Bakalım Özge ve Can'ın yardımıyla Diş Muhafızları mikropları yenebilecek mi?

Türkiye'de Yunan edebiyatının sevilmesinde çok önemli katkıları olan, bir döneme damgasını vurmuş Kızıla Boyalı Saçlar (Kostas Mourselas) kitabının da çevirmeni Kosta Sarıoğlu çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandıracak bir kitap yazdı. Kitabın muhteşem çizimlerini ise yurt içi ve dışında pek çok ödüle layık görülen Halil Ustaoğlu yaptı. Dişler Ülkesine Yolculuk Hayykitap etiketiyle raflarda....

Kitap, çocuklara öz bakım becerisi kazandırma hedefi taşıyan olağan kitaplardan

ayrışıyor. Yazar Kosta Sarıoğlu, kitabı okuyan ya da dinleyen çocukların diş

fırçalamayı seven ama en önemlisi neden diş fırçalanması gerektiğini bilen birer

"diş muhafızı" olarak büyümesini amaçlıyor.

Kosta Sarıoğlu

İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede tarih eğitimi gördü. Çevirmen, editör ve yayın yönetmeni olarak çeşitli yayınevlerinde görev aldı, pek çok kitabı yayıma hazırladı. İngilizce, Fransızca ve Yunanca'dan yayınlanmış çevirileri vardır. Daha güzel bir dünyanın ancak kitaplar sayesinde yaratılabileceğine olan umudunu hâlâ korumaktadır.

Halil Ustaoğlu

İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir dönem bankacılık sektöründe mali analist olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi'nde tasarım eğitimi aldı. Reklam sektöründe sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalıştı. Karikatürist, yazar ve çizer olarak yerli ve yabancı yayınlarda yer aldı. Karikatürleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda 7 kez ödüllendirildi. Türkiye Felsefe Kurumu'ndan aldığı ve Prof. İoanna Kuçuradi tarafından verilen birincilik ödülü en sevdiği ödülüdür.