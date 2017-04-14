Tüm Bombaların Anası'Nın Deaş Hedeflerini Vurma Anı

- Bombanın atılış anının havadan görüntüsü ABD'nin Afganistan'da "tüm bombaların anası" ile düzenlediği saldırı.

Amerikan Savunma Bakanlığı, bombanın atılış anının havadan çekilmiş görüntülerini yayınladı.



Ülkenin doğusundaki 201. Silab Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Şirin Aka Fakiri, dün Nangarhar'ın Açin ilçesi Dere Mamand, Pişe ve Navtangi bölgelerine havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 44 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinde DEAŞ-Horosan olarak bilinen DEAŞ'ın Afganistan'daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurmuştu. Saldırıda kullanılan ve teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43'ün, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB'dan türetilen "tüm bombaların anası" (Mother of All Bombs) olarak da bilindiği kaydedilmişti.