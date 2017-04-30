Tüm Banka Hesaplarını Tek Bir Ekran Üzerinden Yöneten Çözüm

İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, PayFlex BIG çözümü sayesine tüm banka hesaplarını tek bir ekran üzerinden nasıl yönetebileceğini anlattı.



Bankalardan alınacak online erişim yetkisi ve şifresi ilgili platform üzerinde kolaylıkla tanımlanarak, veri güvenliği standartlarına uygun bir şekilde banka hesaplarına erişim sağlanabileceğini belirten İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal,"Tek bir platform erişimi ile şirketler çok sayıda banka hesabı tek kanal üzerinden yönetilebilir. Kurulumu dakikalar içerisinde yapılabilir PayFlex BIG çözümü sayesinde şirketler banka hesaplarını, kolay, online ve güvenli bir şekilde yönetebilecekleri gibi bu platformu diğer şirket içi sistemlerle de entegre edebilirler." dedi.