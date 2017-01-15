Tüm Akıllı Cihazları Yönetecek Üst Düzey Akıllı Telefon Geliyor

Android'in yaratıcısı Andy Rubin'den Essential Phone Geliyor!





Android'in Yaratıcı Andy Robin çeşitli mobil ve akıllı ev ürünleri bir yerden yönetebilecek bir akıllı telefon sunmaya çalışıyor. Muhtemel adı Essential Phone!



Bloomberg'te yer alan habere göre Android'in yaratıcısı, AI ile üretilen tüketici cihazlarının bir parçası olmak için üst düzey bir akıllı telefon inşa ediyor.



Andy Rubin, Google'dan ayrıldıktan sonra yarattığı akıllı telefon endüstrisini ele geçirmeye çalışıyor. Android'in yaratıcısı Andy Rubin liderliğindeki Essential Products muhtemelen kendi adını taşıyan Essential Phone adıyla üst düzey yeni bir akıllı telefon çıkarmaya çalışıyor.



Essential Products sunacağı amiral gemisi akıllı telefonla özellik ve fiyat ve tasarım anlamında iPhone ve Pixel modellerine rakip çıkmayı hedefliyor.



Android İşletim sisteminin yaratıcı Rubin özellikle arka planında AI akıllı asistan, yapay zeka bulunan akıllı ev aletlerini, tüketici elektroniğini yönetmeyi hedefliyor. Apple ve Google'dan ayrılan yaklaşık 40 kişilik bir ekiple yeni şirketiyle bu hedelere ulaşmaya çalışıyor.



Birden fazla cihazı bağlamaya yönelik bir platform şirketi olan Essential, mobil ve akıllı ev pazarları için olanlar da dahil olmak üzere tüketici donanım ürünlerinden oluşan bir paket üzerinde çalışıyor.



Essential Phone! Android'in Mimarından Akıllı Telefon Geliyor!





Bunun ilk ürünü olarakta Kenardan kenara geniş bir ekrana sahip üst düzey bir akıllı telefon olacak.



Söz konusu Essential akıllı telefonun iPhone Plus 7 akıllı telefondan daha büyük, çerçevesiz ve seramik arka yüzeye sahip olması ve hatta 3D Touch özelliğinin olduğu bir sürümünün çıkartılması planlanıyor.



Essential Products





Rubin 2015 yılında kurduğu şirket için 2016'da Kaliforniya'daki çeşitli patent başvuruları yaptı. Ürünleri arasında akıllı telefonlar, tabletler ve mobil yazılımları olacak olan şirketin ilk cihazının tüm bu bağlantılı ürünlerinin merkezinde yer alacağı ifade ediliyor.



En çok merak edilen ise cihazın Android Tabanlı işletim sistemi kullanıp kullanmayacağı. Ancak henüz bu konuda bir netlik yok. Yeni telefonun üretimi içinse FoxConn ile görüşüldüğü söylentiler arasında.



Rubin'in Essential Phone'u halen prototip aşamasında, hedefin iPhone ve Pixel'in yer aldığı üst segment olduğu aşikar. Andy Rubin büyük oynuyor.



Rubin, 2005 yılında Android'i Google'a satmış. Google'da sekiz yıl çalışmış ve işletim sistemini küçücük bir projeden, mobil cihazları çalıştırmak için dünyanın en baskın yazılımına dönüştürmeyi başarmış bir isim. 2013'te Android'ten ayrılıp Google'ın Robotik birimine geldi ve 2014'te oradan da ayrıldı. Rubin'in bir sonraki girişimi ise yapay zeka, robotik ve güçlendirilmiş gerçeklik projelerine destek veren PlayGround Global adlı bir Startup şirketi oldu.



Rubin, AI'nin teknoloji endüstrisine yön verecek bir sonraki büyük değişimin anahtarı olduğuna inanıyor. 10-12 yılda bilgisayarların yeni bir platforma geçtiğini söyleyen Rubin, geçtiğimiz Haziran ayında Bloomberg Teknoloji Konferansında Sonraki Platform Nedir? Sorusuna "Bu bilgi ve insanların AI sistemlerini öğrenmeleri ile ilgili" demişti.



Bloomberg



http://www.teknotalk.com/essential-phone-52786/