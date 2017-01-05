Tülin Şahin: "Güçlü Saçlar Kadınlara Özgüven Veriyor"

Ünlü model Tülin Şahin şampuan tanıttı.



Ünlü Top Model Tülin Şahin bir markanın saç dökülmesine karşı şampuan ve saç kremi serisinin tanıtımında yer aldı. Ünlü model burada yaptığı açıklamada güçlü saçların kadınlara özgüven verdiğini belirtti. 'Saçların Güçlü, Sen Güçlü' sloganı ile duyurulan serinin basın toplantısında konuşan Henkel Saç Bakım Kategorisi Müdürü Barış Erdoğan, konuşmasında marka elçisi olarak Top Model Tülin Şahin ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ise konuşmasında güçlü kadınların sadece markaları için değil, kuruluş politikaları açısından da büyük önem taşıdığına değindi. - İSTANBUL