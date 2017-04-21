Tülin Kayhan'ın, "Mistik Yolculuğu"

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı okuma salonlarında Ebru Sanatı eğitmenliği yapan Tülin Kayhan, 2. kişisel sergisini 75.Yıl Sanat Galerisi'nde açtı.



Kayhan'ın "Mistik Yolculuğum" adını taşıyan sergisinde 150 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 27 Nisan'a kadar sanatseverlerin beğenisine açık olan sergide çiçekli ebru, akkase ebru, kumlu ebru, mumlu ebru, rölyef, resim olmak üzere 6 kategorideki eserler sanatseverlerle buluştu.



Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarının altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratları, sergiyle ilgili şunları söyledi:



"Adana, daima sanatla iç içe yaşamış ve sanata sahip çıkmış bir şehirdir. İçinden ünlü sanat isimleri çıkaran Adana, sanatın şehridir. Ebru sanatı bilinen en eski Türk sanatıdır. Okuma salonlarında yüzlerce vatandaşımıza ebru sanatı eğitimi vererek bu sanatın yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da sanata ve sanatçıya daima sahip çıkacağız."



75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Adanalı sanatseverler katıldı. - ADANA