Tüketicinin İsteğine Göre Çekirdeksiz Kabuğu Çabuk Soyulan Mandalina

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Yeni Turunçgil Çeşitleri Geliştirme Projesi kapsamında tüketicinin isteğine göre çekirdeksiz ve kabuğu çabuk soyulan mandalina üretme çalışmaları sürüyor.



Proje kapsamında pek çok mandalina çeşidinin mutasyon ve melezleme ıslahı yolu ile iyileştirilerek geliştirilmesi hedeflendiğini belirten Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Turunçgil Bölüm Başkanı Dr.Güçer Kafa, "Özellikle ülkemiz turunçgil üretimi ve ihracatı hasat tarihleri bakımından dar bir alana sıkışmış durumda. Bilhassa mandalina üretim ve ihracatımızın aktif olduğu süreç eylül ayı ile şubat ayı arasında ve ağırlıklı kısmı ise eylül-aralık döneminde gerçekleşmektedir. Mevcut üretim yelpazesinin daha geniş bir periyoda yayılması hem üretici, hem tüketici hem de ihracatçılarımız açısından stratejik bakımdan önem arz etmektedir. Bu sebeple geçici mandalin çeşitlerinin geliştirilerek üretime girmesi gerekiyor" dedi.



Ulusal ve uluslararası pazarlarda tüketicilerin mandalinadan en önemli beklentisinin çekirdeksiz ve kabuğu kolay soyulabilir olması olduğunu ifade eden Kafa şunları söyledi:



"Enstitü olarak ortanik mandalina çeşidi üzerinde çalışma yapmaktayız. Ortanik adı verilen bu ürün mandalina portakal melezlemesinden elde edilmiş melez çeşididir. Özellikle geçici olması, nisan ayı ortalarına kadar sorunsuz hasat yapılabilmektedir. Bu mandalina ülkemizin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak değerlendirilmesi gereken bir çeşittir. Hasat sonrası muhafaza uygulamalarına uygun olması da ayrıca dikkate değer bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Fakat ortanik mandalina hem çekirdekli hem de kolay soyulamayan bir karaktere sahiptir. Bizler bu çeşidin hem kabuğunun çabuk soyulması hem de çekirdeksiz hale gelmesi için çalışmaktayız."



Narenciye Tanıtım Grubu işbirliği ile yürütülen çeşit geliştirme projesi çerçevesinde önemli bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Kafa, "Deneme dikimi 3 yıl önce gerçekleştirilen çeşidin 6 yıl içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ortanik çeşidin ilk meyve hasadı yapıldı. Ortalama 4 yıl daha sürecek olan takip sonrasında istenilen özelliklere haiz bireylerin belirlenebilmesi amacıyla arazi çalışmaları devam etmektedir. Bu çeşitten umutluyuz"diye konuştu.



- Mersin