Tüketiciler Birliği, 'En Müsrif ve En Tutumlu Vekiller Kim' Diye Sordu

TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Berk, TBMM'nin katip üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in iletişim giderlerinin 1 milyon 200 bin lirayı bulduğu iddialarının ardından Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER), 2016 yılı içerinde milletvekillerinin maaş, sigorta, ulaşım, sağlık, haberleşme ve diğer giderlerini sordu. Berk, "Bilgi verilirse en müsrif ve en tutumlu vekilleri kamuoyuna açıklayacağız. Tutumlulara plaket ve karanfil vereceğiz" dedi.



TBMM'de son yapılan divan toplantısında, Meclis İdari Amiri AK Partili Salim Uslu, isim vermeden, bir katip üyenin haberleşme ve posta giderlerinin 1 milyon 200 bin lirayı bulduğunu öne sürdü. O ismin, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen olduğu ifade edildi. Türkmen, tartışmaları beraberinde getiren telefon faturası ile ilgili olarak, "Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden, kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis'teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şoke oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam" açıklaması yaptı.



TBMM ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI



TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ise TBMM'nin haberleşme giderleri ve Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarının milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "TBMM'ne özel en düşük fiyattan ücretlendirilmektedir. Kurum bütçesinden ödemesi yapılan milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarı, o yılın aralık ayı milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemez. Geçmesi halinde aşan miktar milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesilmektedir" ifadeleri yer aldı.



VEKİLLERİN GİDERLERİ HAKKINDA BİLGİ TALEP ETTİ



Yaşanan bu gelişmenin ardından Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Berk ise konuyu farklı bir açıdan BİMER'e taşıdı. BİMER'den milletvekillerinin harcamaları ile ilgili olarak bilgi talep eden Berk, en çok ve en az harcama yapan vekillerin açıklanmasını talep etti. Berk, "2016 yılı içerisinde TBMM'de maaş, sigorta, ulaşım giderleri, sağlık giderleri, haberleşme giderleri ve diğer giderler olarak toplamda en çok ve en az bütçe harcayan ilk 20 milletvekilleri ve kullandıkları bütçeler ne kadardır? Bilgi edinme yasası kapsamında tarafıma bilgi verilmesini arz ederim" ifadesini kullandı.



'EN MÜSRİF VE EN TUTUMLU VEKİLLERİ AÇIKLAYACAĞIZ'



Tüketiciler Birliği olarak en müsrif ve en tutumlu Milletvekillerini, kamuoyuna bilgi verilmesi halinde açıklayacaklarını dile getiren Berk, "En tutumlu Milletvekillerine karanfil ve plaket vereceğiz" diye konuştu. Diğer yandan Berk, internet yoluyla yaptığı başvurunun kabul edildiğini ancak başvuru sayfasında sorunun Meclis'e sorulmasına rağmen, YÖK'e yönlendirilmesine de anlam veremediğini söyledi. Berk, "Bu kez de BİMER'i, BİMER'e şikayet etsem bir şey çıkar mı? Biz TBMM'ye soru soruyoruz, onlar YÖK'e yönlendiriyor" dedi.



- Kayseri