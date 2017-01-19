Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar Açıklaması

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "bankaların oluşturdukları kartel" nedeniyle kredilere uyguladıkları yüksek faiz, mevduatlara verdikleri düşük faiz dolayısıyla mağdur olan tüketicilerin tüketici mahkemelerinde haklarını arayabileceklerini söyledi.



Çakar, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, banka müşterilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.



Daha önce tüketicilerin başvurularını görevsizlik nedeniyle reddeden tüketici mahkemelerinin artık söz konusu davaları kabul edeceğini ifade eden Çakar, "12 bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle mağdur edilen tüketicilerin dava başvurularını tüketici mahkemelerine kabul etmekle görevli olduklarını Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 16 Ekim 2016'da oy birliğiyle karar verdi. Tüketiciler, Yargıtayın bu kararına göre tüketici mahkemelerine belirsiz alacak davası açarak haklarını arayabilecekler." dedi.



Çakar, 12 bankanın oluşturduğu kartel nedeniyle benzeri mağduriyetleri yaşayan vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarının asliye hukuk mahkemelerinde, firmalar tarım ve kredisi kullanan çiftçilerin ise ticaret mahkemelerinde "belirsiz alacak davası" açabileceklerini kaydetti.