Tüketici Güven Endeksi Arttı

Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artış kaydetti. Martta 67,8 olan endeks değeri, bu ay 71,3 oldu.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 3,4 artışla 90,7'ye yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.



İşsiz sayısındaki beklenti



Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 3,3 artarak 93,2'den, 96,2'ye çıktı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu dönemde yüzde 3,7 yükselerek nisanda 73,1 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 26,3 arttı. Martta 19,9 olan endeks, nisan ayında 25,1 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.