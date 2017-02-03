Enflasyon, Ocak Ayında Beklentileri Aştı, Yüzde 2,46 Arttı

Yeni yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu. Anketlerde aylık TÜFE değişim tahminleri yüzde 1.30-2.10 bandında yer alırken, ağırlıklı öngörü TÜFE'nin yüzde 1.7 artacağı yönündeydi.

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Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.