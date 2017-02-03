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Enflasyon, Ocak Ayında Beklentileri Aştı, Yüzde 2,46 Arttı
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Enflasyon, Ocak Ayında Beklentileri Aştı, Yüzde 2,46 Arttı

Enflasyon yeni yıla beklentilerin üzerinde başlangıç yaptı. Yüzde 1.7 artacağı öngörülürken, yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı.

Enflasyon, Ocak Ayında Beklentileri Aştı, Yüzde 2,46 Arttı

Yeni yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu. Anketlerde aylık TÜFE değişim tahminleri yüzde 1.30-2.10 bandında yer alırken, ağırlıklı öngörü TÜFE'nin yüzde 1.7 artacağı yönündeydi.

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Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.

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