Tükenmişlik Sendromuna Karşı Anne Öğüdü

- EÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye Elbiile röp. - EÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elbi:

"Tükenmişlik sendromunun önlemleri var, iyi uyumak, düzgün beslenmek, dinlenmeye zaman ayırmak, egzersiz yapmak gibi. Yani annenizin 'yap' dediği şeyler. 'Hırkanı giy, hasta olma' derler ya.. Bunları yaparsak bir miktar daha dayanıklılığımız artar"

"İşi gereği çok yoğun çalışan, dinlenme arası olmayan insanlarda tükenmiş sendromu belirtileri artabilir. Herkes her şekilde bu sendromu yaşayabilir. Hepimizin bir dayanıklılık sınırı var, bu sınırı aştığımızda tükenebiliriz"