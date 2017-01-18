Tükdes Genel Başkanı Bakal Açıklaması

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Hamamyolu Projesi'nin durdurulup referanduma götürülmesi gerekiyor." dedi.



Bakal, düzenlediği basın toplantısında, Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Projesi kapsamında bazı ağaçların yerlerinden sökülüp götürülmesine tepki gösterdi.



Süleyman Bakal, şöyle konuştu:



"Odunpazarı Belediyesi projeyi Eskişehir halkının görüşünü almadan uygulamaya koydu. Bu tür çalışmalara başlamadan önce halka sorulması gerekiyor. Hamamyolu Caddesi'nin kum havuzu olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Kentin ruhunu yansıtan ve Eskişehirlilerin hatıralarıyla dolu olduğu Hamamyolu Caddesi'nin yap boz tahtasına dönüştürülmesini istemiyoruz. Odunpazarı ilçesinin köklü sorunları çözüm beklerken 13 milyon liranın Hamamyolu Projesi'nde kullanılmasına Eskişehir halkının karar vermesi gerekir. Bundan dolayı projenin hemen durdurularak referanduma götürülmesini talep ediyoruz. Çünkü şehir halkın, karar halkındır."