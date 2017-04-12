Tükçev'in Genel Merkez Binası Hizmete Girdi

Adana'da kurulu bulunan Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakfı'nın (TÜKÇEV) genel merkez hizmet binası hizmete girdi.



Vakıf Başkanı Aziz Sökmen, Kurtuluş Mahallesi'ndeki binanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, demiryolu çalışanlarının girişimleriyle 1971 yılında kurulan Demiryolu Memurlar Derneğinin (DEMED), 1990 yılına gelindiğinde bünyesinde Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma Sandığı'nı (DEMEYSAN) kurarak daha da güçlendiğini, 2003 yılında da Biriktirme Yardım Fonu (BİYAF) sistemi kurularak sandığa kazandırıldığını belirtti.



2015 yılında alınan kararla TÜKÇEV adını aldıklarını ifade eden Sökmen, "2015 Ekim ayında, tüm sendika ve derneklerimizden, her siyasi görüşten kişilerle yapılan toplantılar sonucunda vakıf olarak tüm kamu çalışanlarına hizmet vermemiz kararı alınmıştır." dedi.



Sökmen, vakıf bünyesinde Kırıkkale'de kurulan etüd merkeziyle eğitimin yanı sıra sigortacılık ve inşaat sektörlerinde de üyelerine hizmet verdiklerini anlattı.



Konuşmaların ardından genel merkez, katılımcılar tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.



Törene, Fatma Güldemet Sarı, Elif Doğan Türkmen, Zülfikar İnönü Tümer, Seyfettin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile davetliler katıldı.