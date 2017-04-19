Tüik Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye'de 2016 yılında 51 bin 113 kitap yayımlandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı 'Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, yayımlanan materyallerin sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 3,5 azalarak 54 bin 446 oldu. Web tabanlı elektronik kitaplar yüzde 57,8 azaldı. Yayıncılar tarafından 2016 yılında; 51 bin 113 kitap, 325 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 2 bin 697 web tabanlı elektronik kitap, 30 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 281 diğer olmak üzere toplam 54 bin 446 materyal için ISBN alındı.



Özel sektör tarafından yayımlanan materyal sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 3,8 azalarak 50 bin 72 oldu. 2016 yılında yapılan yayımların yüzde 92'si özel sektör, yüzde 5,5'i kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,5'i ise sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi. Yayınlar konularına göre incelendiğinde; 2016 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 27'si eğitim, yüzde 20,5'i yetişkin kültür, yüzde 16,8'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 15,8'i çocuk ve ilk gençlik, yüzde 13,7'si akademik, yüzde 6,1'i ise inanç konulu olarak yayımlandı. Yayımlanan materyallerin yüzde 92,9'unun yayın dili Türkçe, yüzde 4,2'sinin İngilizce, yüzde 2,9'unun ise diğer diller olarak gerçekleşti. Akademik konulu yayınların sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 9,9 artarak 7 bin 481'e ulaşırken, çocuk ve ilk gençlik yayınları ise yüzde 4,9 artarak 8 bin 618 oldu. Satılan kitap bandrolü sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5,2 artarak 404 milyon 129 bin 293 adet oldu. - İSTANBUL