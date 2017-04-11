Tüik Trafikteki Araç Sayısını Açıkladı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 21 milyon 268 bin 879 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 268 bin 879 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 65 bin 8 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 9,9 ile motosiklet, yüzde 8 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 49,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 54,9, minibüste yüzde 47, otobüste yüzde 22,5, kamyonette yüzde 60,1, kamyonda yüzde 28,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,5 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 17,9, traktörde ise yüzde 22,7 artış oldu.



Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 2,6, minibüste yüzde 31,7, kamyonda yüzde 37,5, motosiklette yüzde 13,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 1,3, kamyonette yüzde 1,4, traktörde ise yüzde 5,4 artış oldu.



Ocak-Şubat döneminde 193 bin 656 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 15 bin 201 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 455 adet arttı. Devri yapılan toplam 537 bin 239 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile motosiklet, yüzde 3,6 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 438 bin 415 adet otomobilin yüzde 39,1'i LPG, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 26,6'sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 180 adet otomobilin yüzde 22,1'inin Renault, yüzde 11,9'unun Volkswagen, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 6,7'sinin Dacia, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,7'sinin Honda, yüzde 4,6'sının Nissan, yüzde 4,2'sinin Ford, yüzde 4,2'sinin Opel olduğu, yüzde 22,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 122 bin 806 adet otomobilin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 29,2'si 1401-1500, yüzde 13,5'i 1300 ve altı, yüzde 13,2'si 1301-1400, yüzde 3,1'i 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 122 bin 806 adet otomobilin yüzde 60,6'sı beyaz, yüzde 15,6'sı gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10,9'u diğer renklerdedir.



(İHA)