Tüik Seragazı Emisyon İstatistiklerini Açıkladı

Toplam seragazı emisyonu 2015 yılında 475,1 milyon ton Karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 1990-2015 yılları arasındaki Seragazı Emisyon İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu Karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,1 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,5 ile atık takip etti.



Kişi başı seragazı emisyonları arttı



CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı. Toplam CO2 emisyonlarının 2015 yılında yüzde 86,1'i enerjiden, yüzde 13,7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,2'si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı. Metan (CH4) emisyonlarının yüzde 59,3'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 28,8'i atıktan, yüzde 11,8'i enerjiden, yüzde 0,1'i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı. N2O emisyonlarının yüzde 78,4'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 11,2'si enerjiden, yüzde 6,1'i atıktan, yüzde 4,3'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı. - İSTANBUL