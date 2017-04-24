Tüik Sektörel Güven Endekslerini Açıkladı

Hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 3 oranında artarak 99,9 değerine yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Nisan ayı 'Sektörel Güven Endeksi' verilerini açıkladı.Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 96,9 iken, Nisan ayında yüzde 3 oranında artarak 99,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.



Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5, yüzde 3,3 ve yüzde 1,1 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 4,1 oranında artarak 101,6 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. 'Mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 7 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,6 azaldı.



İnşaat sektörü güven endeksi 85,7 oldu



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85,8 iken, Nisan ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 85,7 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; 'alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 azaldı. - İSTANBUL