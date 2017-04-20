Tüik Kapılarını Öğrencilere Açıyor"
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi kapsamında kompozisyon yarışması düzenlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi kapsamında kompozisyon yarışması düzenlendi.
TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Beykoz Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerine özel düzenlenen "TÜİK'i Ne Kadar Tanıyoruz?" temalı kompozisyon yarışmasının ödül töreni Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulunda düzenlendi.
5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde ilk üçe giren öğrenciler teşekkür belgelerini TÜİK İstanbul Bölge Müdürü Sayın İsmail Gökalp'in katıldığı törenle aldı.
Ayrıca, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokuluna 14 adet, Beykoz Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğüne ise 1 adet Netbook bilgisayar hibe edildi.