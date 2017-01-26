Tüik, Kapılarını Öğrencilere Açacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, istatistik bilincinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında kapılarını öğrencilere açacak.



TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun bazı okullarla iş birliği protokolü imzaladığı belirtildi.



Protokol imzalanan okulun öğrencilerinin TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacağı aktarılan açıklamada, "Bu ziyaretlerde TÜİK tarafından yapılan çalışmalar öğrencilere aktarılacak. TÜİK'in internet sayfasının kullanımı hakkında öğrencilere eğitimler verilecek." bilgisi verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp de "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır" sözünü kendilerine şiar edinerek yola çıktıklarını, bu kapsamda geçen yıl çeşitli okullara netbook ve masaüstü bilgisayarlar hibe ettiklerini anımsattı.



Başlattıkları projeyle gençlere istatistik bilinci aşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:



"Geleceğin istatistikçilerinin yetişmesine vesile olarak, geçtiğimiz yıl başlattığımız bu eğitime katkı projemizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bölge müdürlüğümüzü ziyaret eden öğrencilerimize TÜİK uzmanlarımız tarafından çalışmalarımızla ilgili bilgiler verilecek ve ve web sayfamızın kullanımına dair eğitimler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda şu ana kadar iki okul ile iş birliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu protokollerin sayısı artacak."