Tüik'in 91. Kuruluş Yıl Dönümü

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 91. yıl dönümü dolayısıyla TÜİK Malatya Bölge Müdür Vekili Tahir Baysal'ı makamında kabul etti.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Toprak, TÜİK Malatya Bölge Müdür Vekili Tahir Baysal'ı makamında kabul etti.



Toprak, TÜİK'in, kuruluşundan bugüne kadar kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri ürettiğini ifade ederek, kurumun istatistikleri ulusal ve uluslararası kullanıcıları ile paylaştığını, üretilen istatistiğin her alanda kullanıldığını kaydetti.



TÜİK'in paylaştığı verilerin önemli olduğuna değinen Toprak, Baysal'ın nezdinde tüm bölge müdürlüğü çalışanlarını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.



Kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak'a teşekkür eden Baysal, 5429 sayılı TÜİK Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlediğini ve sonuçlarını kullanıcılara sunduğunu aktardı.



Resmi istatistiğin öneminden bahseden Baysal, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.