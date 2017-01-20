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Tüik, 'Enflasyon Sepeti'ni Anlatacak
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Tüik, 'Enflasyon Sepeti'ni Anlatacak

TÜİK 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin 25 Ocak'ta bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Tüik, 'Enflasyon Sepeti'ni Anlatacak

TÜİK 2017 TÜFE ve Yİ-ÜFE sepetine ilişkin 25 Ocak'ta bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Dunya.com

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