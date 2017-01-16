Tüik Bölge Müdürü Altınbaş'tan Kgc'ye Ziyaret

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.



KGC Başkanı Erkan Yılmaz, Altınbaş'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarı diledi.



Altınbaş ise kurum olarak yürüttükleri bazı çalışmalardan söz etti.



Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan Tarımsal İşletme Yapı Araştırması hakkında bilgi veren Altınbaş, şunları söyledi:



"TÜİK olarak tarımsal işletmelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde köye ziyarette bulunuldu. Çalışmamızın yüzde 90'lık bölümü bitti diyebiliriz, yüzde 10'luk bir dilim kaldı. Bu çalışmalar, ülkemiz de tarım ve hayvancılığın daha iyi bir şekilde yapılması, çiftçilerimizin daha kaliteli ürün elde etmeleri bakımından faydalı olacaktır."



Altınbaş, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının ise 31 Ocak Salı günü saat 10.00'da duyurulacağını kaydetti.