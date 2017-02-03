Kayra Şenocak'ın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" oyunu, 3 Şubat'ta Akasya Kültür Kültür Sanat Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Tür: Komedi



Yazan: Kayra Şenocak



Yönetmen: Kayra Şenocak



Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç, Sibel Tomaç



"Bir pazar günü en fazla ne olabilir? Gece 3'te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesala? Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz? Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak?



Ha unutmadan, anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor. Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki. Çok mu karıştı kafanız? Bu daha başlangıç. Devamını merak ediyorsanız, "Tuhaf Bir Pazar Günü" adlı oyuna gelmelisiniz.



Gülmek için o kadar çok sebebiniz var ki..."