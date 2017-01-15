İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde...



"Hafta sonunda en fazla ne olabilir? Gece 3'te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesala?



Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz?



Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak'Ha unutmadan, anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor.



Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki! Çok mu karıştı kafanız? Bu daha başlangıç...



Devamını merak ediyorsanız, "Tuhaf Bir Pazar Günü" adlı oyuna gelmelisiniz.



Gülmek için o kadar çok sebebiniz var ki... "



Oyuncular:



Özgür Özgülgün



Ceyhun Fersoy



Bengi İdil Uras



Arzu Oruç



Sibel Tomaç



Yazan: Kayra Şenocak



Yöneten: İrfan Kangı



Reji Asistanı: Dilara Gizem Aydın



Işık: Yunus Emre Usta



Ses: Murat Dedei



Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim



Kostüm: Beyza Birgen



Yapımcı: Kerem Yılmaz



Süre; İki perde / 120 dakika