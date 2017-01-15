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Tuhaf Bir Pazar Günü

Tuhaf Bir Pazar Günü

İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde.

Tuhaf Bir Pazar Günü

İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde...

"Hafta sonunda en fazla ne olabilir? Gece 3'te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesala?

Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz?

Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak'Ha unutmadan, anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor.

Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki! Çok mu karıştı kafanız? Bu daha başlangıç...

Devamını merak ediyorsanız, "Tuhaf Bir Pazar Günü" adlı oyuna gelmelisiniz.

Gülmek için o kadar çok sebebiniz var ki... "

Oyuncular:

Özgür Özgülgün

Ceyhun Fersoy

Bengi İdil Uras

Arzu Oruç

Sibel Tomaç

Yazan: Kayra Şenocak

Yöneten: İrfan Kangı

Reji Asistanı: Dilara Gizem Aydın

Işık: Yunus Emre Usta

Ses: Murat Dedei

Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim

Kostüm: Beyza Birgen

Yapımcı: Kerem Yılmaz

Süre; İki perde / 120 dakika

Kaynak: Etkinlik.io

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