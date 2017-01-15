İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde...
"Hafta sonunda en fazla ne olabilir? Gece 3'te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesala?
Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz?
Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak'Ha unutmadan, anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor.
Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki! Çok mu karıştı kafanız? Bu daha başlangıç...
Devamını merak ediyorsanız, "Tuhaf Bir Pazar Günü" adlı oyuna gelmelisiniz.
Gülmek için o kadar çok sebebiniz var ki... "
Oyuncular:
Özgür Özgülgün
Ceyhun Fersoy
Bengi İdil Uras
Arzu Oruç
Sibel Tomaç
Yazan: Kayra Şenocak
Yöneten: İrfan Kangı
Reji Asistanı: Dilara Gizem Aydın
Işık: Yunus Emre Usta
Ses: Murat Dedei
Dekor Uygulama: Coşkun Gültekin, Ali Nadir Birim
Kostüm: Beyza Birgen
Yapımcı: Kerem Yılmaz
Süre; İki perde / 120 dakika
Tuhaf Bir Pazar Günü
İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde.
İrfan Kangı'nın yönettiği "Tuhaf Bir Pazar Günü" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde...