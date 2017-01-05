Hafta sonunda en fazla ne olabilir? Gece 3'te kapınız çalınıp elinde silah, hiç tanımadığınız bir kadın karşınızda, zorla içeri girmek isteyebilir mi mesala? Peki ya o kadını en yakın arkadaşınıza, sevgilinizin arkadaşı olarak tanıtmak zorunda kalabilir misiniz?



Fakat bu arada sevgiliniz de onu en yakın arkadaşınızın sevgilisi zannediyorsa ne olacak'Ha unutmadan, anneniz ise o kadını sevgilinizin kuzeni diye biliyor...



Ama o kadın, bu söylenenlerin hiçbiri değil ki! Çok mu karıştı kafanız... Bu daha başlangıç...



Devamını merak ediyorsanız, "Tuhaf Bir Pazar Günü" adlı oyuna gelmelisiniz.



Gülmek için o kadar çok sebebiniz var ki...