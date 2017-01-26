Tuhaf Bi' Kukla Atölyesi Altyok Mekan'da sizlerle... "Oyunumuz Zabderfilio adında çok özel ve oldukça tuhaf bir hayvanın arkadaş arayışıyla ilgili. Önce hep birlikte onun öyküsünü izleyeceğiz. Hikayesi biraz hoşgörü ve ayrımcılık üzerine düşünmemize yol açacak bir hikaye bu arada. Biz de bunun etkisiyle "herkes farklı- herkes eşit" kavramını sorgulayacağız. Düşünüp taşındıktan sonra da kendi tuhaf Zabderfilio kuklamızı yapacağız!"



Eğitmen: Ece Ofluoğlu, Psikolog Selin Sade Çöplü, ressam ve eğitmen



Saat aralığı : 11.00-13: 00