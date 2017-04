Tügva Yüksek Istişare Kurulu Üyesi Erdoğan: "Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin." dedi.



Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen "Türkiye Gençlik Vakfı STK buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ön şartının birlik olduğunu vurguladı.



Birlik içinde olunduğu takdirde en büyük devletlerin dahi karşılarında duramadıklarını belirten Erdoğan, "İngiltere, Çanakkale'ye en güçlü silahlarıyla gelmişti. Daha sonra Kurtuluş Savaşında 10 binin üzerinde şehidimizle bağımsızlığımızı kazandık, meclisimizi, Cumhuriyetimizi tesis ettik. Ondan sonra bizleri bıraktılar sandık, bırakmadılar. Bizi kendilerine benzetmek için devamlı müdahalelerde bulundular. Onların maşaları kimdi? Bu milletin değerleriyle kavgalı olan bir zümreydi." şeklinde konuştu.



Bilal Erdoğan, bu zümrelere merhum Adnan Menderes'in çok büyük bir tokat attığını belirterek, şunları anlattı:



"Ne yaptılar Menderes'e, idam ettiler. Menderes'i idam ederken Avrupa ne yaptı? İzledi. O karanlık CHP zihniyeti ne yaptı? Ellerini ovuşturdu, çanak tuttu. Koalisyon, ekonomik krizler, margarin, tüp ve benzin kuyrukları bunların yaşandığı yıllar oldu. Niye? Ardından darbe olsun da, ordu yönetime el koysun diye. Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin.Sonra merhum Özal'a ne oldu bilmiyoruz. Zehirlediler mi? Ne yaptılar bilmiyoruz. 90'lı yıllar kayıp yıllar oldu. Merhum Özal'ın Cumhurbaşkanı olduğundan AK Parti'nin iktidarına kadar geçen sürede, o 12-13 yıllık sürede AK Parti iktidarının denk başarısına sahip bir iktidar olmuş olsaydı, bugün milli gelirimiz 10 bin 500 dolar değil, 21-22 bin dolar seviyesinde olacaktı. Bize ne kadar yıllar kaybettirdiklerini görebiliyor musunuz? Bu milletin güçlenmesini, o Çanakkale'de destan yazan, bağımsızlığına aşık olan bu milletin dünyaya yeniden adalet getirmesini çekemeyenler, bu millete her zaman diz çöktürmek istediler. Bunun için içerideki maşalarını kullandılar. Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 14 yılda parti kapatmak, gezi kalkışması, 17-25 Aralık, Kobani olayları, 15 Temmuz, tüm bunlara rağmen bu gemiyi sağ selamet buralara kadar getirmeyi başardı. Allah kendisinden razı olsun. Çalıştı, çabaladı gece gündüz, dur durak bilmeden kendini milletine adadı. Ama Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak? Tayyip Erdoğan'dan sonra bu ülke koalisyonlarla mı uğraşacak? Yeniden ekonomik krizlerle mi uğraşacak? Onun için 15 Temmuz'da milletin verdiği mesajın, milletin adeta cephede edindiği kazanımların kurumlaşması için bu önümüzdeki halk oylaması çok önemlidir."



Cumhurbaşkanlığı sisteminin sivil toplum kuruluşları için çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, sivil toplumun, ülke yönetimine katkısı ve katılımının daha da güçlü olacağını kaydetti.



"Birlik olmamız lazım." diyen Erdoğan, "Bağımsızlığımızın teminatı olan birliğimiz çok önemli. Çok güçlü vakfınız, derneğiniz, cemaatiniz olsun ümmet olamadıktan sonra bizi yaratan Allah'ın nezdinde kıymeti yok. Müslüman kardeşine kapın açık değilse onun hesabı sorulacak. 16 Nisan akabinde oluşacak olan halkın iradesiyle, yönetim arasındaki aracıların devre dışı bırakıldığı bu yeni dönemde, sivil toplum kuruluşları bu milletin birliğinin temini için çok önemli bir rol oynamak zorundadır." şeklinde konuştu.