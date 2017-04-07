Tügva Kastamonu Temsilciliğinin "Evet Yürüyüşü"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu İl Temsilcisi Burak Arslan, yarın düzenlenecek Türkiye için Evet Yürüyüşü'ne vatandaşları davet etti.



Arslan yaptığı açıklamada, TÜGVA öncülüğünde tüm Türkiye genelinde aynı gün aynı saatte "Türkiye İçin Evet Yürüyüşü" düzenleneceğini belirtti.



Arslan, yürüyüşün yarın saat 15.00'de Kışla Parkı'ndan başlayacağını, Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması ile son bulacağını ifade söyledi.



Arslan, bir hafta sonra yapılacak halk oylamasının önemine vurgu yaparak,"Bütün Kastamonu halkını Türkiye'nin bekası adına kol kola yürümeye davet ediyorum." dedi.