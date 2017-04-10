Tügva İl Temsilcisi Som, Güvenlik Noktalarındaki Polisleri Unutmadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, güvenlik noktalarını dolaşarak polislere tatlı ikramında bulundu.



TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, beraberindeki vakıf yönetici ve üyeleri ile birlikte, Hakkari, Cizre ve Siirt karayollarında bulunan güvenlik noktalarını ziyaret ederek, polislere tatlı ikramında bulundu. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Som, polislerin zor şartlarda görev yaptıklarının bilincinde olduklarını belirterek, ne yaparlarsa yapsınlar polislerin ve güvenlik güçlerinin haklarını ödeyemeyeceklerini söyledi. Som, "Burada vatanımız milletimiz bayrağımız için fedakarca, canla başla görev yapıyorsunuz. Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu uğurda birçok arkadaşınız kardeşlerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sizlere ve gazilerimize Cenab-ı Hak sağlıklı uzun ömür nasip etsin. Biz sizlerin burada ne cefa ve zor şartlar altında görev yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Allah sizi her türlü kaza ve belalardan korusun. Bölgede ve Türkiye'de fedakarca mücadele eden, vatanımız, milletimizin güvenliği için gecesini gündüzüne katan siz isimsiz kahramanlarımız için namazlarımızda dua ediyoruz. Rabbim her zaman yanınızda olsun. Allah sizleri hem başımızdan hem de gönlümüzden eksik etmesin" dedi. - ŞIRNAK