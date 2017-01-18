Tügva Heyetinden Kaymakam Konak'a Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) heyeti, Silopi Kaymakamı Savaş Konak'ı ziyaret etti.



TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Silopi ilçe temsilcisi Yusuf Tatar ve beraberindeki heyet ile birlikte Silopi Kaymakamı Savaş Konak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette heyet, vakfın çalışmaları hakkında Kaymakam Konak'a bilgi verdi. TÜGVA'nın Türkiye'deki gençlerin sesi olma yolunda kurulmuş bir yapılanma olduğunu ifade eden TÜGVA İl Başkanı Fırat Som, vakfın gençlere yönelik önemli çalışmaları olduğunu kaydetti.



Toplumun geneline hitap etmek istediklerini belirten Som, kimsenin kendini yabancı hissetmediği, kendinden bir parça bulduğu, hizmet aldığı bir vakıf olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Som, çalışmalarda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



Kaymakam Konak ise, bir milletin geleceğini garanti altına alması için gençlere yatırım yapması gerektiğini belirterek, "Milletimizin en değerli varlığı idealist gençlerdir. Gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkması çok önemlidir. Bu vesileyle yeni bir oluşum içine girmiş olan TÜGVA yönetimine başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK