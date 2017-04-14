Tügva Genel Başkanı Emanet, Stk'larla Bir Araya Geldi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Bugün çok geç kalınmış diyerek bazı şeyleri ertelemeye devam edersek 10-20 yıl sonra Allah korusun aynı sıkıntıları tekrar yaşarız. TÜGVA olarak bizler bu manada üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Emanet, yaptığı konuşmada, güçlü bir toplumun en önemli parçalarından birinin de güçlü bir sivil toplum olduğunu söyledi.



Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye için daha faydalı olabilmesi için kamu kurum ve kuruşlarıyla istişare içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Emanet, "Biz sivil toplum olarak en büyük darbeyi 28 Şubat'ta yedik. Maalesef özellikle muhafazakar kesimin sivil toplum kuruluşlarının birçoğu merdiven altına inmek zorunda kaldı. Yapılan çalışmaların çoğu gizli kapaklı yürütülmek zorunda kaldı. İşte o 28 Şubat'ın olmasındaki sebeplerden biri de birilerine meydan açmak olduğunu bir kez daha o süreçte anlamış olduk." diye konuştu.



"Bizim kuruluşlarımız merdiven altına girerken FETÖ'nün bu alanı nasıl doldurduğunu, bu ülkenin geleceğini karartma noktasında nasıl çalıştığını bu süreçte bir kez daha görmüş olduk." ifadesini kullanan Emanet, şöyle devam etti:



"Artık olanlar oldu ama önemli olan bundan sonra bizim neler yapacağımız. Çünkü sadece karşı tarafın yaptıkları değil bizim yaptıklarımız ve yapmadıklarımız da aynı şekilde önemli ve kıymetli. Bugün çok geç kalınmış diyerek bazı şeyleri ertelemeye devam edersek 10-20 yıl sonra Allah korusun aynı sıkıntıları tekrar yaşarız. TÜGVA olarak bizler bu manada üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz."



Gençlerin sadece Türkiye'nin geleceği olarak değil bugünü olarak da gördüklerinin altını çizen Emanet, "O yüzden bu tohumları ekmeye başladık. Biliyorsunuz bu çalışmalar çok sabır isteyen, meyvesini 10-20 sene sonra verecek çalışmalardır ama bugün bu tohumları ekmezsek 10-20 sene sonra başımızı taşlara vururuz. Biz bu ülkenin geleceğine ve gençlerine güveniyoruz." dedi.



15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlar gibi gençlerin de tankların, tüfeklerin karşısında durduğuna dikkati çeken Emanet, "Bu gençlere inanıyoruz ki bu ülkenin geleceğinde de önemli rol alacaktır. Bizler de sivil toplum ve kamu kurumları olarak gençlerimiz için her türlü çalışmada destekçi olmamız lazım, gençlerimiz için her türlü imkanı sağlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.