Tügva Genel Başkanı Emanet: "Seçilme Yaşının 18'e Düşürülmesini Destekliyoruz"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesini vakıf olarak desteklediklerini söyleyerek, "Bu hamle gençlere daha da özgüven verecektir" dedi.



Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir'e ziyaret gerçekleştiren TÜGVA Genel Başkanı Emanet, vakıf çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Emanet, "Yeni nesiller yetiştirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Farklı cemaatlerin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar kısa vadede hayır gibi gözükse de uzun vadede zararlarının dokunduğunu kısa bir süre önce gördük. Türkiye'nin son zamanda en büyük ihtiyacı, yeni, kabuğunu kıran Türkiye. Türkiye olarak kendi insan kaynağımızı yetiştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'yi 2023, 2052 ve 2071 hedeflerinin daha da ötesine taşıyacak nesillerin yetişmesi gerekiyor. Bu yüzden bizde TÜGVA olarak Türkiye'deki gençliği kucaklayacak ortaokuldan başlayarak, lise, üniversite ve üniversite sonrası çalışan gençlik gibi birimlerimizle 12-35 yaş arası bütün gençliğin çalışma ve faaliyet alanlarında ciddi bir şekilde çalışma yapan ve bu alanda teşkilatlanan bir vakıf olarak hayatımızı sürdürüyoruz" dedi.



Bölge uzmanı yetiştirme projesiyle Rusya, Çin, Hindistan ve Ortadoğu'ya hakim uzmanlar yetiştirdiklerini kaydeden Emanet, "Yeni nesillerin yetiştirilmesi için birçok alanda kurslar açtık. Şu anda medya ve iletişim alanında da çok ciddi insan kaynağı ihtiyacı var. Bu konuda iletişim atölye çalışmalarımız var. Buradaki hedefimiz milli manevi duygulara sahip medyacılar yetiştirmek. Hem toplumun ihtiyacı olan alanlarda hem de toplumu kucaklayan özel insan yetiştirme programlarıyla ülkeye hizmet etmeye çalışan bir vakıfız" şeklinde konuştu.



Osmaniye'ye gelerek çalışmaları yerinde incelediklerini ifade eden Emanet, "Bizler için önemli olan yereldeki kardeşlerimizin yaptıkları faaliyetler. Çünkü birebir insana dokunan, gençliğe dokunan ve gençliğin gönüllerini kazanmaya yönelik çalışmalar yerelde yapılan çalışmalar oluyor. Bu konuda Osmaniye'nin de güzel çalışmalar yapacağınıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.



Anadolu basınının uzun yıllar sesini üst kesimlere iletemediğini vurgulayan Cihangir, "Toplumu kucaklayan bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor. Uzun yıllar Anadolu basını bir tarafa bırakılmış durumda. Basın adına hizmet ettiklerini sanan bazı kesimlerin arka bahçesi olmuş" diye konuştu.



15 Temmuz'da gördük ki yeni nesillere çok ihtiyacımız var diyen Cihangir, şunları söyledi:



"Bunlar bizim geleceğimizi şekillendiren nesiller olmalı. Biz onları yetiştirmezsek başkaları gelir onları bir tarafa çekerek kendi emelleri doğrultusunda kullanır."



Ziyaret sonrası Cihangir, Emanet'e 15 Temmuz darbe girişimi konulu tablo hediye etti. - OSMANİYE