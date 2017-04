TÜGVA Genel Başkanı Emanet: "Bu süreç herkesin gerçek yüzünü gösteriyor"



ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türkiye Gençlik Vakfı iş bilirliği tarafından Gençlik buluşması düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Bize insan hakları vermeye çalışan Avrupa ben istediğim kadar insan hakkı, ben istediğim kadar kadın hakkı diyor. Yani bunların helvadan yaptığı put gibi işlerine geldiklerinde o değerlere taparlar işlerine gelmedi mi yerler. Avrupa bunu da gösterdi. Bu süreç herkesin gerçek yüzünü gösteriyor" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Taraoğuz Konferans salonunda konuşmacı olarak katılan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve 18 maddelik anayasa değişikliği paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Muhalefetin halk oylamasından "Evet" çıkarsa meclisi Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih edeceğini söylemlerine değinen TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Meclisi Fesih olayı hakkında son dönemde baya olaylar oldu. Bir kere okumadıkları belli maddelerde bir kere fesih diye bir şey yok. Bir şeyi karşılaştırırken bunu öncesi ve sonrası ile karşılaştırmam gerekir. Tam tersi aslında şuan da meclisi fesih yetkisi var. Meclisi fesih edebilir mi edebilir. Seçime götürebilir mi götürebilir kendi koltuğunda oturabilir mi hiç bir şey olmaz. Bunu gene ne zaman gördük 7 Haziran seçimlerinden sonra 6 ay boyunca hükümet kurulamayınca ne oldu tekrar seçime gittik. Şimdi yeni sistem ne diyor. Cumhurbaşkanı eğer bir kriz çıkarsa seçime yeniden götürebilir ama ne diyor sadece meclisi değil kendi de seçime gitmek zorunda. Kaç seçilebilir sadece 2 defa hani diyorlar ya tek adam diktatör diye tek olan adam diktatör olan adam şuandaki güçlerini kısıtlar mı? Şu an 2 birde seçime giderse bir hakkı da gitmiş olacak. Bunu iyi anlamak lazım iki dönem yapacak iki dönem sonra başkasına devredecek. Diğer bir konuşan şu an cumhurbaşkanı bir suç işlese yargılanabilir mi? Yargılanmaz. Sadece neyden yararlanır vatana ihanetten onu da yanlış biliyoruz. Çünkü vatana ihanetin tanımı yok. Peki yeni sistem ne öneriyor. Cumhurbaşkanı yargılanabilir adam o kadar diktatör ki seçim sürecini kısaltıp kendini yargılatıyor. Şu anda güçlü bir lider biz sıkıntıları görmüyoruz. Bu sistem tam tersi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonra bırakacağı en büyük miras" şeklinde konuştu.



"Bir muhalefet ve bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin lokantaların kapatılacağı yönündeki iddialarına da değinen TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Diyorlar ya lokantaları kapatacak yalanında sonu yok. Soruyorlar hangi maddeye dayanarak söyledin. Maddeler yanımda değil getirsem konuşsak kimse anlamaz onu bir muhalefet anlayışı ve bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Adamaar akşam yatıyor sabah kalktığında aklına gelen her şeyi söylüyorlar. Konuşalım eksik gördüğünüz ne varsa mantık çerçevesi içinde bir maddeye dayanan bir şey varsa söyleyin ikna olursun olmasın tercihi yaparsın evet dersin hayır dersin bu ayrı bir şey ama siyasetin de bir ahlakı olması lazım. Sadece iftira atarak sadece yalan söyleyerek olmaz. O yüzden biz kimseye aldırmadan bu maddeleri biz okuyacağız" dedi.



"Avrupa bize yüzünü gösterdi"

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Bize yıllarca insan hakları dersi kadın hakları dersi vermeye çalışan Avrupa şu süreçte Cumhurbaşkanımızın güzel bir tabiri var maskeli balo bitti. Maskelerin hepsi düştü. Neden, insan hakkı ne diyor Avrupa ben sana istediğim kadar insan hakkı, kadın hakkı istediğim kadar, demokrasi istediğim kadar. Yani bunların helvadan yaptığı put gibi işlerine geldiklerinde o değerlere taparlar işlerine gelmedi mi yerler. Avrupa bunu da gösterdi. Bu süreç herkesin gerçek yüzünü gösteriyor" şeklinde konuştu.



"Hayır diyenlerin hepsi vatan haini değil"

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Hayır diyenlerinin hepsinin vatan haini olmadığını sözlerine ekleyen TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Evet çıkarsa ülke bölünecekmiş ya ülke bölünse PKK'nın evet demesi lazım, FETÖ'nün eveti desteklemesi lazım. Hani diyorlar ya hayır diyenlerin hepsi vatan haini değil siyasi bir tercih. Ama bütün vatan hainleri de hayır diyor bunu da göreceğiz" şeklinde konuştu.