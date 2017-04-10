Tügva Genel Başkanı Emanet

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "16 Nisan'da Türkiye referandum a gidiyor diye bizimle niye bu kadar ilgileniyor bu adamlar? Eğer Türkiye güçlenirse haksızlığın karşısına çıkar, mazlumların yanında olur. İşte o zaman bunların bütün maskeleri tek tek düşer." dedi.



Emanet, TÜGVA Kütahya Temsilciliğinde gençlerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye Gençlik Vakfındaki gençlerin hem kendilerinin uyanık olması gerektiğini hem de çevresindeki insanları uyarması gerektiğini söyledi.



Üzerlerinde büyük sorumluluk olduğunu belirten İsmail Emanet, şöyle konuştu:



"Bizler önce kendimizi yetiştireceğiz. Daha sonra etrafımızdaki gençleri yetiştireceğiz. Yüzyıllarca, tarih boyunca bu coğrafyada bu millet dünyaya kültürü, sanatı, ilmi, adaleti, iyiliği yaymış. Biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. 'Batı Batı' dedikleri medeniyet, yıkanmayı bizden öğrendi. Topuklu ayakkabıyı ve şemsiyeyi pisliklerden korunmak için çıkardılar. İşte bunların özü bu. Temizliği, paklığı, iyiliği, adaleti yüzyıllarca biz öğrettik."



16 Nisan'da yapılacak referandum için Batı'nın var gücü ile "Evet" çıkmaması için çalıştığını, bunu da Türkiye'nin güçlenmesinden korktukları için yaptıklarını dile getiren Emanet, şöyle devam etti:



"16 Nisan'da Türkiye referandum a gidiyor diye bizimle niye bu kadar ilgileniyor bu adamlar? Kendi devlet televizyonlarında 'Hayır' kampanyaları düzenliyor, Türkçe manşetler atıyorlar. Bunlar Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleceğini düşündükleri için değil. Bunlar kendilerini düşünüyorlar, çünkü korktukları ve bildikleri bir şey var. Eğer Türkiye güçlenirse haksızlığın karşısına çıkar, mazlumların yanında olur. İşte o zaman bunların bütün maskeleri tek tek düşer."



Türkiye'nin bütün İslam coğrafyasının umudu olma durumuna geldiğine işaret eden İsmail Emanet, "Türkiye artık Türkiye'den büyüktür. Somali'de açlıkla boğuşan insanlar kurtuluşu bizden umuyorsa, bizim vebalimiz var. Öbür tarafta bunun hesabını vereceğiz, Müslüman kardeşimiz açlıkla boğuşuyor. Arakan'da bacılarımız namuslarını korurken bize dua ediyorlarsa, o bacımızın mesuliyeti bizde arkadaşlar. Bunu iyi biliyor olmamız lazım." diye konuştu.



Gençlere "çok çalışın" diyerek tavsiyede bulunan Emanet, "Bu işler sadece kuru hamasetle olmuyor. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Hangi alanda çalışıyor veya okuyorsak, iyi bir doktor, iyi bir mühendis olacağız. İlgi alanımız neyse, o alanda uzmanlaşmamız lazım. Ne iş yapıyorsak, o alanda en iyisini yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.