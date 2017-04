Tügva Fatih Ilçe Temsilcilik Binası Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Büyük resim itibariyle yapılmak istenen, eski sistemde halkın iradesi ile yönetim arasına giren koalisyon, bürokratik vesayet, medya ve sermaye sahipleri, darbeciler gibi parazitleri olabildiğince tasfiye etmek ve halkın iradesini doğrudan yönetimde tecelli ettirmek." dedi.



Erdoğan, TÜGVA Fatih ilçe temsilcilik binasının açılışında yaptığı konuşmada, medeniyetin ve tarihin özeti olan Fatih gibi güzel bir yerde, böyle güzel bir tarihi eserin ihyasında buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.



TÜGVA'nın, ortaokul-lise yaşlarından itibaren gençlerin manevi gelişimini merkezde tutarak, onlara çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapmak için imkanlar sunan genç bir vakıf olduğunu ifade eden Erdoğan, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında temsilciliklerin açıldığını söyledi.



Erdoğan, TÜGVA'nın, ailelerin, emniyetle çocuklarını gönderebilecekleri, okul ve ev dışındaki zamanlarını geçirebilecekleri, eğlenirken aynı zamanda kişisel ve manevi gelişim için beslenebilecekleri bir mekan olduğunu anlattı.



Hassas bir dönemde olunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok stratejik önemli bir dönemeç noktasının hemen önündeyiz. 16 Nisan'da pazar günü halk oylaması olacak. Bu halk oylamasında da 21. yüzyılın Türkiyesi, ne kadar iddialı, ne kadar güçlü, ne kadar istikrarlı olacak, bununla ilgili önemli bir karar vereceğiz. Gençlerimize 21. yüzyılda olduğu gibi koalisyonlar, ekonomik krizler, darbeler mi hediye edeceğiz. Yoksa gençlerimize doğrudan millet iradesine dayanan bir yönetim anlayışı, koalisyonsuz, darbesiz bir 21. yüzyıl mı emanet edeceğiz, bunun kararını vereceğiz. 15 Temmuz milletimiz için büyük bir zaferdi. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı gibi bağımsızlık için verilen bir mücadeleydi. Şehitlerle, gazilerle, kanlarla verilen bir mücadeleydi. Bu millet bu mücadeleyi kazandı. Önceden olmadığı kadar büyük bir cesaret ve dirayetle, liderinin önderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına geçti, onun çağrısına uydu. Lider, devlet, millet kavuşmasını 15 Temmuz'da sokaklarda, meydanlarda gördük."



Türkiye'de anayasaları sadece darbecilerin yaptığını, milletin seçtiği meclis anayasa yapmaya kalkınca "olmaz" dendiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Artık bu millet, darbeci zihniyetin prangalarından kurtulmak için anayasadaki yönetim sistemiyle ilgili hükümlerde bir değişiklik yapma gücünü, 15 Temmuz'un ertesinde bulmuştur. '15 Temmuz'da biz darbeci zihniyeti yendiysek, anayasada da bu zihniyeti yenme vakti geldi' demiştir. Büyük resim itibariyle yapılmak istenen, eski sistemde halkın iradesi ile yönetim arasına giren koalisyon, bürokratik vesayet, medya ve sermaye sahipleri, darbeciler gibi parazitleri olabildiğince tasfiye etmek ve halkın iradesini doğrudan yönetimde tecelli ettirmek. Herhangi bir kriz olduğunda, herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yegane arabuluculuk merci olarak halkı gören bir anlayış 16 Nisan'da evetle binlikte inşallah tesis edilecek. Böylesine önemli bir değişikliğin sonuçlarını görmek, alışmamız belki biraz zaman alacak ancak, halkın dediği olmuş olacak. Yani 21. yüzyılda artık Türkiye'de darbeciler, bürokrasi, başka vesayet odakları değil, halkın dediği olacak."



Milleti sağduyusuna güvenerek ülkenin yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin egemenliğinin ve iradesinin yönetime doğrudan yansıtıldığı, yasama ve yürütme arasındaki dengenin daha iyi kurulduğu bir yönetim sisteminin 21. yüzyılda Türkiye'nin daha güçlü olmasını sağlayacağını ifade etti.



Dünyanın çalkantılı bir döneme girdiğini, Türkiye'de herhangi bir liderlik zaafının, herhangi bir siyasi kriz sıkıntısının gelecek dönemde çekmemenin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Bakın Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Asya... Hepsinde şu anda ciddi liderlik sıkıntıları, siyasi istikrarsızlık belirtileri mevcut. Böyle bir dönemde Türkiye, bütün bunların ortasında bir istikrar adası olabilsin, Tayyip Erdoğan'dan sonra da olabilsin diye 16 Nisan'da inşallah evet dememiz lazım. Hep birlikte bu ülkenin düşmanlarına çok güçlü bir mesaj göndermemiz lazım. 15 Temmuz şaka değildi, siz bizi kurcalarsanız, biz sizin peşinizden geliriz dememiz lazım." dedi.



Fatih Belediye Başkanı Demir



Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de restorasyonundan sonra açılışı yapılan, tarihte de bir eğitim ve öğretim kurumu olarak medeniyete büyük katkılar sunmuş olan Nişanca Medresesi'nin bundan sonra da TÜGVA bünyesinde hizmete devam etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Bugün yok olmaya yüz tutmuş somut bir eserle, yine yok olmaya yüz tutan soyut değerlerin ihya edileceği büyük bir adımın atıldığını dile getiren Demir, ilçedeki tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bu tarihi eserler, bütün değerlerin içinin boşaltılmaya çalışıldığı bir süreçte bizi bir arada tutan değerlerimizin yaşayacağı ve yaşatılacağı bu şehirlerin adeta genleri olan tarihi eserlerin korunması konusunda ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bizi biz yapan tarihi eserlerimizi herşeyden daha fazla önemsiyoruz. Fatih, Tarihi Yarımada, bugün açılışını yaptığımız medrese gibi bir çok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Fatih'te, yaklaşık 10 tarihi eserlerimiz var. Biz kendi dönemimizde bu tarihi eserlerin restorasyonlarıyla ilgili inanılmaz bir gayret gösterdik."



Demir, AK Parti iktidarından önce 1997-2002 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ülke çapında tarihi eserlerin restorasyon sayısının 56, 2002 yılından bugüne ise 5 bin 600 tarihi eserin restore edildiğini söyledi.



TÜGVA Genel Başkanı Emanet



TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet de gençliğe hizmet etme inancı ve aşkıyla hızlı bir şekilde koştuklarını, her gün il ve ilçe temsilcilik binalarını açtıklarını, gençliğin olduğu her yerde bulunmaya çalıştıklarını belirtti.



Bugünkü açılışını yaptıkları mekanı, tarih ve önemi açısından ayrı bir anlamlı bulduğunu ifade eden Emanet, vakıfçılığın, kültürün, medeniyetin başkenti olan İstanbul'da Fatih semtinin adına yakışır ilçe temsilciliğinin, geçmişi, kültürü, bağları hatırlatacak gençlerin yetişmesine vesile olacağına inandığını dile getirdi.



Gençlere hizmet etmek için her türlü çalışmanın içinde olduklarını anlatan Emanet, "Onların kültür, sanat, eğitim gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamak, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin yetişmesine önem gösteriyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından beraberindekilerle kurdele keserek binanın açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra binayı gezdi.



Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Fatih Coşar, TÜGVA Fatih İlçe Temsilcisi Abdullah Şahinkaya ile vatandaşlar da katıldı.