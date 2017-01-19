Tügva'dan Vali Demirtaş'a Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.



TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Adana İl Temsilcisi Ahmet Abdullah Sezen, ziyarette, Vali Demirtaş'a Adana gençleri için yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Vali Demirtaş da TÜGVA Adana İl Temsilciliği'nin gençlik üzerine yapacağı faaliyetlerde destek olacaklarını belirtti.



Görüşmenin sonunda Sezen, Vali Demirtaş'a rahle ve TÜGVA Bültenini hediye etti.