Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü - Sinop/muş/

- SİNOP

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan detaylar

Açılan pankart ve dövizlerden görüntüler

Mehter Takımının gösterisi

Basın açıklaması

MUŞ

Yürüyüşten genel görüntüler

TÜGVA İl Temsilcisi Tahsin Oran açıklaması

AĞRI

Yürüyüşten görüntüler

TÜGVA Temsilcisi Abdurrahman Erim'in konuşması SİNOP/MUŞ/AĞRI- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop, Muş'ta ve Ağrı'da, "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirdi.



Sinop



Sinop eski otogar mevkisinde toplanan grup, "Milletçe yürekten 'evet' diyeceğiz", "Türkiye'ye 'evet' çok yakışıyor", "Meclis gençlerle güzel" yazılı dövizler taşıyarak İskele Meydanı'na kadar yürüdü.



TÜGVA Sinop temsilcisi Fatih Özcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarı ve bekası için 16 Nisan'da kararlarının "Evet" yönünde olacağını söyledi.



Türkiye'nin darbe anayasasıyla yönetilmekten bir an önce kurtulması gerektiğine işaret eden Özcan, ülkenin yarınları için 16 Nisan'daki halk oylamasında "Evet" vereceklerini kaydetti.



Özcan'ın konuşmasının ardından gruptakiler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatlarını kaybedenler için dua etti.



Muş



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş Temsilciliğince, "Türkiye için evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Muş Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşte, "Gençlik burada, milletin yanında" sloganı atıldı.



Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından grup adına konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Tahsin Oran, hayrın ve şerrin yalnız Allah'tan olduğuna inanarak, ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderlerini çıktığı yolda yalnız bırakmamak için halk oylamasında 'evet' diyeceklerini söyledi.



Türkiye'de yaşanan askeri darbelere dikkat çeken Oran, şunları kaydetti:



"Askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların 'Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için 'evet' diyoruz."



Yürüyüşe Belediye Başkanı Feyat Asya, Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ile vatandaşlar katıldı.



Ağrı



Ağrı'da Merkez Camisi önünde toplanan TÜGVA ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Abide Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA Temsilcisi Abdurrahman Erim, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala ülkeye sahip çıktıklarını göstermek için iç ve dış düşmanlara karşı "evet" diye haykırdıklarını belirtti.



15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın "hayır" dediğine işaret eden Erim, "Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." şeklinde konuştu.