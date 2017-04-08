Tügva'dan "Türkiye Için Evet" Yürüyüşü - Iğdır/erzincan/

Erzincan, Iğdır, Ağrı ve Tunceli'de Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü düzenlendi.



Erzincan Belediyesi önünde toplanan grup "Milletçe yürekten evet diyeceğiz", "Türkiye'ye evet çok yakışıyor", yazılı dövizler taşıyarak, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş'in de katılımıyla Halit Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



TÜGVA İl Temsilcisi Emre Özkan, burada yaptığı açıklamada, ülkenin 16 Nisan'da önemli bir halk oylamasına gideceğini hatırlattı.



Geçmiş hükümetlerin ülkeye ve millete verdiği zararları anlatan Özkan, şunları kaydetti:



"1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah-Yol hükumetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların, 'Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım.' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderlerini asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz."



Iğdır



Iğdır'daki Atatürk Caddesi'nde toplanan TÜGVA Iğdır Temsilciliği üyeleri, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, İnsanlık Anıtı'na yürüdü.



Şube Başkanı Ebubekir Öztürk, daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 'evet' yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.



Öztürk, "Dışta bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş Batı, içte, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş 'Hayır da hayır var' diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Ağrı



Ağrı'da Merkez Camisi önünde toplanan TÜGVA ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Abide Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA Temsilcisi Abdurrahman Erim, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala ülkeye sahip çıktıklarını göstermek için iç ve dış düşmanlara karşı "evet" diye haykırdıklarını belirtti.



15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın "hayır" dediğine işaret eden Erim, "Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." şeklinde konuştu.



Tunceli

Tunceli'de, TÜGVA üyeleri ile AK Parti İl Teşkilatı, ellerindeki dövizlerle Atatürk Mahallesi Yunus Emre Camisi önünde bir araya geldi.



Burada grup adına açıklamada bulunan TÜGVA Şube Temsilcisi Mehmet Erbay, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını söyledi.



Ülkenin geleceği açısından 16 Nisan'ın önemli olduğunu ifade eden Erbay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl bizden yıllar öncesinde bu günü öngörmüş gibi çok açık bir tercih yapmamızı istiyor. Nurun yanında mıyız yoksa kirin mi?"ifadesini kullandı.