Tügva'dan 'Türkiye Için Evet' Yürüyüşü - Çankırı/

Çankırı'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilciliğince, "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü gerçekleştirdi.



Kucaklama Taşı'nda toplanan grup "Türkiye için evet", "Gençlerin geleceği için evet", yazılı dövizlerle Karatekin Parkı'na yürüdü.



Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Özkan Öcal, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günlerin kaldığını söyledi.



Öcal, içeriden ve dışarıdan oynanan oyunlara karşı Türkiye'ye sahip çıktıklarını göstermek için "evet" diye haykıracaklarını ifade etti.



Konuşmanın ardından grup, tekbir getirerek dağıldı.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciliği tarafından "Türkiye için Evet Yürüyüşü" yürüyüşü gerçekleştirildi.